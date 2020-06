Vriendelijkheid van James Kennedy maakt alles vloeibaar. Bij hem zijn meerdere dingen tegelijk waar

Bij niemand, bij mijn weten, stemmen uiterlijk en innerlijk zozeer overeen als bij James Kennedy – de historicus die deze week de revisie van de canon van de Nederlandse geschiedenis presenteerde. Die reebruine ogen, die vertederende glimlach en zachte vormen corresponderen wonderlijk wel met een zachtmoedig karakter en een zo goed als geheel afwezige geldingsdrang.

Zijn dissertatie over ons land in de jaren zestig en de charme van de blik en de taal van een halve buitenstaander hebben er ondertussen wel voor gezorgd dat hij in Nederland een prachtige carrière heeft gemaakt. Hij kwam als hoogleraar geschiedenis naar de VU, werd al snel hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en is nu decaan van University College in Utrecht. En hij c..