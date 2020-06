Ik mis tegenwoordig saamhorigheid, loyaliteit en enthousiasme

Op 29 juni is het veertig jaar geleden dat ik in het ambt van predikant werd bevestigd. Naar de tijd van toen verlang ik niet terug. Het is van levensbelang dat een kerkgenootschap zich blijft ontwikkelen. Tegelijkertijd mis ik tegenwoordig saamhorigheid, loyaliteit en enthousiasme.





Globaal genomen laat die veertig jaar zich in twee helften verdelen. Gedurende de eerste helft werkte ik als gemeentepredikant, achtereenvolgens in Driebergen-Rijsenburg, Ommen, Enschede en Nijkerk. Vlak na de eeuwwisseling werd ik benoemd tot predikant in algemene dienst, zou je kunnen zeggen: verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.

persoonlijke ervaringen





