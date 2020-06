Er moet een nieuwe bijbelcanon komen. Vijftig vensters met wat je echt moet weten van de Bijbel

Als gelovige zit je bij het woord 'canon' al gauw aan wat anders te denken dan aan geschiedenis. Allereerst roept het bij mij meerstemmig gezang op, wat in geschiedenisverband nog niet zo’n gek beeld is trouwens. Het herinnert mij ook aan het wanhopige moment dat ik dirigent probeerde te zijn - omdat écht niemand anders voor de groep wilde staan - en ik al snel geen flauw idee meer had wie, wanneer, wat moest zingen. En de vrouw achter de beamer wist het ook niet meer en drukte op alle pijltjestoetsen tegelijk. Zo’n canon dus. Chaos. Al liep het goed af en waren er zelfs mensen in het publiek die zeiden dat ze het prachtig vonden en dat ik het goed gedaan had. Nou ja, er zijn er altijd die er nóg minder verstand van hebben dan ik, denk i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .