Ondertussen bij de achterdeur van het rijtjeshuis van Henk en Ingrid in Den Haag. Het huis waarin ze doorgaans achter de vlinderorchideeën televisiekijkend hun dag doorbrengen, een asbak op tafel, een borreltje binnen handbereik.

‘Joh Henk, wat is er aan de hand?’

‘Het is om witheet van te worden. Ik ben in elkaar geslagen door een ME’er op het Malieveld. We waren daar gewoon een beetje vredig aan het mediteren. Ja, we zaten iets te dicht op elkaar. Maar wat maakt dat uit … De corona, dat is toch pure viruswaanzin. Ze moeten gewoon minder testen, dan krijgen ook minder mensen de corona. Het is een hoax. Wat ik je blaf, Ingrid, dit ken niet tot in de oneindigheid duren. Ons land gaat kapot. We hebben al veels te lang in die onzin geloofd. D..