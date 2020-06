‘Wat minder overal iets van vinden, dat zou helemaal niet zo’n slecht voornemen zijn’

‘Hebt u vijanden?’, vroeg de detective aan de man op wie een moordaanslag was gepleegd. ‘Dat hoop ik wel’, was het antwoord, ‘of ik heb niet duidelijk gemaakt wat ik vind.’

Toen redacteur Herman Veenhof in 2014 Johan Derksen ging interviewen, in diens woonstek Oudewater, trof hij iemand die, inderdaad, niet te beroerd was om een mening te uiten, maar verder ‘een genuanceerd, wellevend man, die zelfs van empathie moet worden verdacht’. Niet voetbal, maar muziek was zijn passie - diepdroevige bluesballads bij voorkeur.

Natuurlijk gaat hij, als hij bij Voetbal inside op tv een foute grap heeft gemaakt, een week later geen ‘sorry’ zeggen. Het aplomb, de hyperbool, de humor als een harde tackle, het is zijn rol in dat programma. Met zi..

Wat min..