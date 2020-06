Boekenparadijzen

Milaan heeft een boekhandel met twintigduizend boeken over de zee, La Libreria del Mare. Van zeekaarten tot kinderboeken. In de Verenigde Staten stijgt het aantal onafhankelijke boekwinkels, voor het eerst in twintig jaar. En in grote Duitse en Britse steden doen kleine, gespecialiseerde zaken het goed, als trefpunt voor de buurt en plek van inspiratie.

Het staat in Do you read me? Bookstores around the world (2020), een van de leukste boeken die ik ooit cadeau kreeg. Het voelt alsof je er zelf rondscharrelt. Boekenliefhebbers misten dat gescharrel in coronatijd. Inmiddels kan het weer, maar het is nog lang niet hetzelfde. Een luxeprobleem? Misschien nog net iets meer dan dat. Wat een vrijheid schuilt er in het gewone! Hoe heerli..

Je gees..