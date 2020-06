Wees mild in kerkelijke en maatschappelijke debatten, zoals God dat voor ons is

Maandag 29 juni viert de Rooms Katholieke Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met Rome. De mannen stierven immers volgens de overlevering in de Eeuwige Stad als martelaar. Het hoogfeest richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste kerk. Twee apostelen die als missionarissen vissers van mensen zijn geworden. Beide mannen hebben een duistere kant. Paulus was immers voor zijn bekering een felle bestrijder van de christelijke gemeenschap. En ook Petrus was geen geloofsheld. Het redden van zijn eigen leven was voor hem belangrijker dan de trouw aan zijn Heer en vriend.

En toch heeft God beide mannen niet afgeschreven. Paulus gebruikt na zijn bekering zijn energie om een ijverig missionaris te zi..