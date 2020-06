Stille treinen

Op onze vertrekdag was het busje niet beschikbaar. We stapten bepakt en bezakt op de fiets. Zo’n tachtig kilometer voor ons thuisadres zijn we gestrand. De resterende kilometers hebben we (toch) met de trein gereisd. Alleen bleven de fietsen verweesd achter. Hopelijk treft die niet hetzelfde lot als de ND-fiets vorig jaar, die bij het station van Susteren gestolen werd.

De trein was opvallend leeg. Geen 1,5 meter, maar minstens tien meter ruimte per persoon. De weinige reizigers hadden mondkapjes in allerlei gradaties: wegwerpexemplaren, verknipte overhemden, een stukje overjarig gordijn.

Moet dat nu zo, die lege treinen? Kijk eens naar de zuiderburen. De Belgische overheid doet elke inwoner tien treinritten cadeau. En de fiets mag g..