Mag een dienstmeisje dat sprietjes tussen tegels vandaan haalt, nog wel op een sokkel?

Vorige week werd het standbeeld van Ghandi in Amsterdam beklad. Op zijn sokkel - die niet eens zo hoog is - was ‘racist’ geschreven. De vredelievende Mahatma Ghandi heeft zich in de tijd dat hij in Zuid-Afrika woonde en werkte neerbuigend uitgelaten over Afrikanen.

Standbeelden. Er is veel om te doen. Wie verdient er een standbeeld en wie niet? Wie mag blijven staan en wie moet om, de gracht of het museum in?

Een enkeling laat zichzelf op een voetstuk zetten. In de meeste gevallen doen anderen het. Waarom eigenlijk? Uit eerbetoon? Om de geschiedenis levend te houden? Om tegen de ander op te kijken? Of om hem neer te kunnen halen als blijkt dat hij een smet op zijn blazoen heeft?

Ik moet denken aan het standbeeld in het dorp van mijn moeder...