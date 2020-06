Rikko Voorberg over Wereldvluchtelingendag: Wat je zegt over jezelf zegt niks

Drieënhalve maand had ze in de gevangenis gezeten, deze hippe, Syrische jonge vrouw. Niet in een gore cel van Assad, maar in een Europese gevangenis zonder enige vorm van proces. Ze werd opgepakt op het strand van Lesbos omdat ze vluchtelingen aan land hielp. Mensensmokkel, fraude, witwassen en nog veel meer werd haar en haar zus ten laste gelegd. Ze moet nog steeds lachen als ze dit vertelt, nu vanuit haar appartement in Engeland. Maar het lachen verging haar destijds toen de rechter voorlopige hechtenis uitsprak totdat de rechtszaak zou voorkomen. De rechtszaak moet nog volgen. 25 jaar staat erop. Precies haar leeftijd.

Ze onvluchtte Syrië met haar zus. Ze zijn beiden Olympische zwemmers. Ze ontvluchtten het levensgevaar, de wettelooshe..