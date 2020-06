Bij het doorspitten van de kranten mag ik graag dralen bij de familieberichten. Die roepen hele werelden op, werelden die per krant kunnen verschillen. In NRC Handelsblad heb je nog weleens adel. Deze families zijn in rouwberichten soms informeel. Dan staat er ineens, bij het afscheid van een barones: ‘Mammie is bijgezet in het familiegraf.’ Wie echt deftig is, kan het zich veroorloven soms uit die rol te vallen. Je ziet dit gedrag soms terug in de tv-series van Jort Kelder over oud geld. De droom van een landgoedbezitter is: in een oud kloffie rondsjouwen en dan aangezien worden voor je tuinman.

Dit omgekeerde kostuumdrama gaat ‘right to the top’. Zo zag koningin Wilhelmina zichzelf graag als een Gelderse, zij spr..