Huilend achter het stuur

‘Misschien is het nog te vroeg om terug te kijken op de afgelopen maanden en wat die ons gebracht hebben, maar laten we het toch maar eens doen’ schrijft ds. Elsbeth Gruteke in haar blog op de website van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Nu er weer anderhalvemeter-gesprekskringen mogelijk zijn, had ze die vraag gesteld: wat heeft corona je gebracht? Het woord ‘rust’ valt als eerste en het woord ‘concentratie’ als tweede. Hoewel ik de rest helemaal herken, brengen die twee woorden mij wat in verwarring. Rust? Concentratie? Mwah. Prinses Corona bracht mij een wat legere agenda, dat wel, maar ik ben vooral ook erg geplaagd door onrust en emotionele zwabberigheid. En ik begreep steeds maar niet wat me dan zo aan het zwabberen bracht.

