Het is me eindelijk gelukt. Jaren geleden - het was tijdens een excursie naar een gemaal - werd ik al gewaarschuwd dat schoon water in Nederland opraakt. De remedie die toen werd verkondigd: korter douchen. Dat heb ik ernstig verzaakt. Want ik houd ontzettend veel van douchen. Hoe langer, hoe beter, en hoe meer ik er van opknap. Het is echt heerlijk, elke ochtend weer. Of nadat ik een lange fietstocht heb gemaakt. Of na een dag klussen in huis of tuin. Mijn beste ideeën ontstaan onder de douche. En ach, ik heb geen tuin en hoef geen planten te sproeien, dus dan mag ik wel iets langer.

Niets hielp, ook het befaamde zandlopertje niet. Alleen het schuldgevoel werd er groter van.

Maar nu er een droogtecrisis dreigt en die ook echt zichtbaar en tastbaar wordt in gele grasvelden, stoffige paden en strenge maatregelen van de overheid om minder water te gebruiken, moest het ervan komen.

Ik heb mezelf streng toegesproken. Ik ben een nietsnut als mij deze simpele bijdrage aan het voorkomen van een droogtecrisis niet lukt. Ik moet dit kunnen! Het is voor de toekomst van onze planeet. Voor de kinderen van mijn kinderen. Hoe het mij gelukt is om korter te douchen? Gewoon de kraan dichtdraaien voordat het té lekker wordt.