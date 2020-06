Je mag zelf bepalen wat je betaalt voor je vakantieverblijf

‘Wij hebben besloten om dit jaar onze tarieven los te laten. Dit houdt in dat u aan het einde van uw verblijf zelf bepaalt wat u wilt betalen.’

Dat zijn leuke berichten, zo vlak voor de vakantie. Ik was het nog nergens tegengekomen, maar het bestaat. In Nederland nog wel. Ik las het tijdens mijn zoektocht naar een Nederlandse camping. Toegegeven: niet eentje met golfslagbad en tennisbaan, en ook de animatie moet je er zelf doen, maar dat doet niks af aan het idee. Of is het een sociaal experiment, daar in het noorden van Groningen? Iemand die de andere Nederlanders een spiegel voorhoudt. Zo van: jullie hebben met dat Groningse gas veel geld verdiend, maar je bent nog steeds welkom en wij trekken júllie geen poot uit.

Omdat ik toch wat campings aan het bellen was, vroeg ik de eigenaar hoe ze op dit idee gekomen is. Het antwoord is simpel: ze gunt iedereen vakantie en ze had gemerkt dat niet iedereen dat kan betalen. Vandaar dus. ..