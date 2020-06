Vanaf woensdag te koop bij de Aldi: ultrasoon reinigingsapparaat. Ik wist niet dat het bestond, en vraag me nu af of ik het nodig heb. ‘Voor het reinigen van sieraden, kunstgebitten, beugels, waterdichte horloges, scheerkoppen, kammen, cd’s, dvd’s en nog veel meer’, staat erbij. Veel kan ik wegstrepen. Cd’s en dvd’s heb ik nog ergens liggen, maar zonder drang ze schoon te maken. Kammen en sieraden blijven over.

Bij Bol.com kun je lezen wat een ultrasoon reinigingsapparaat behelst: ‘Door middel van geluidsgolven ontstaan luchtbelletjes die als stromen langs het voorwerp komen, waardoor dit gereinigd wordt.’ Dat klinkt heerlijk. Kammen en sieraden … Opeens voelen ze viezig aan. Corona heeft toch al iets van smetvrees opgeleverd. En nu wordt me duidelijk gemaakt dat ik de kracht van luchtbelletjes onbenut laat.

Klantenreviews bij Bol.com zijn lovend over een dergelijk apparaat: ‘Prima reiniger die onze brillen, sieraden en andere zaken supergoed reinigt. Wij gebruiken afgekoeld, gekookt water en een drupje afwasmiddel. Werkt uitstekend!’ Ah, brillen … die heb ik ook, en die zijn vaak vies. Het ‘drupje afwasmiddel’ doet vermoeden dat de luchtbelletj..