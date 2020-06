Kunst is voor iedereen

Om maar met de deur in huis te vallen: heeft u ooit gehoord van Ekeren? Voor wie mijn dorp niet kent, zal ik het even toelichten. Ekeren is een plaatsje van ganzenrijders, bierpruvers, kasteelfeesten en het jaarlijkse muziekfestival Cirque@taque. Afgezien van de overkill aan pizzeria’s en supermarkten is het leven er goed.

Maar zoals de overleden Belgische regisseur Chantal Akerman na haar Israëlfilm moest vaststellen: ‘Le paradis n’existe pas’ (het paradijs bestaat niet), zo geldt dat ook voor mijn dorp. Ekeren is zowel de bakermat van bisschop Frans Daneels als van Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter, die er zijn stamcafé heeft. Boven de toog, onder het genot van een drankje, worden zijn ideeën gretig gedeeld.





Omdat de meeste inwoners ergens tussenin zitten en noch held noch schurk zijn, verloopt het leven in Ekeren doorgaans soepel en rustig. De afgelopen weken kwam daar verandering in. We waren wereldnieuws! Plots prijkte de kerktoren van ons Antwerpse dorp in The New York Times. Van heinde en verre trokken journalisten en fotografen het centrum in om foto..

Aanleid..