Een aanbiddingsleider die een liedje mag doen in een bevindelijke kerk

Daar zit natuurlijk een diepe symboliek in: er is een plan om aan drie theologische opleidingen een gezamenlijke bijzonder hoogleraar Kerkelijke Eenheid te benoemen, maar een jaar later blijkt dat het niet wil lukken.

Veertig protestantse gemeenschappen tekenden op 29 mei vorig jaar een ‘Verklaring van Verbondenheid’. ‘Protestant, katholiek, orthodox, evangelisch, baptist, methodist, PKN, hervormd, gereformeerd, remonstrant, hersteld, liberaal, conservatief, progressief ... Samen met u is mijn geloof compleet’, zei voorganger - en huidig theoloog des vaderlands - Samuel Lee. Maar het is niet de bedoeling dat het daarna concreet wordt. We zijn gewoon weer teruggekeerd naar onze eigen tenten, luisteren naar onze eigen voorgangers en zingen onze eigen liedjes.

Ik droom ervan en soms snak ik ernaar. Je moet niet ineens kerken en gemeenten laten fuseren, dan raken mensen hun thuisgevoel kwijt. Maar laat je dan in je eigen vertrouwde kerkbank verrassen, straks, als het weer mag: een dominee in zwart op een ..