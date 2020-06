Frans Tijssen: Wat de HEMA nu losmaakt, is heel bijzonder

Komt de HEMA, na de deal die maandag is gesloten om de winkelketen van zijn wurgende schuldenlast te bevrijden, opnieuw in handen van buitenlandse geldschieters? Of krijgen andere, sympathiek ogende initiatieven een serieuze kans? Zoals de vorming van een coöperatie, waarbij ook klanten, werknemers, leveranciers of mensen die gewoon fan zijn van de HEMA, medezeggenschap kunnen krijgen over het bedrijf? Een voorbeeld daarvan is Houdehema, een groep die de coöperatie HENA wil noemen (Het Enige Nederlandse Alternatief). Of de crowfundingsactie van #welovehema, een andere verzameling van mensen die de HEMA een warm hart toedragen. Het zijn beide open groepen. Iedereen die serieuze belangstelling heeft, kan meedoen. Inmiddels willen ze het samen proberen.

ongekende liefde

Zulke blijken van liefde voor een bedrijf zijn ongekend. Veel Nederlanders zijn ook wel trots op de KLM, maar er zijn in de afgelopen tijd geen partijen opgestaan die de blauwe zwaan met eigen geld willen redden van de ondergang. Daarvoor wordt toch naar de overheid gekeken. Daar zijn vast allerlei redenen voor aan te voeren, zoals de grootte van de KLM of het feit dat ze onderdeel uitmaakt van een combinatie met Air France. Maar qua omvang mag de HEMA, met meer dan een miljard omzet per jaar en rond de 10.000 werknemers, er ook zijn. Misschien voelt de HEMA dichter op het lijf, met zijn 550 vestigingen in even veel Nederlandse winkelstraten, en producten die je kunt opeten (tompoucen, rookwors..