Rijke kerken in Amsterdam zouden het veel armere Almere kunnen steunen

Het regent, ik zit in de auto en luister naar de radio. Radio 1 belt met PKN-voorzitter René de Reuver. De Protestantse Kerk in Nederland heeft een miljard euro op de bank. Dat bedrag is versnipperd over talloze rekeningen, legt de scriba uit, van plaatselijke kerken. Een miljard is fors, maar dat komt door de degelijke penningmeesters. Zij willen goed beheren, niet over de balk smijten. Zuinigheid met vlijt bouwt kerken als kastelen. Mooie, Hollandse deugd. Dat geld mag echter wel wat meer gaan rollen, zegt hij: goed voor kerk en samenleving.

Ik knik instemmend en denk er niet meer aan.

Maar wie wat bewaart, heeft wat. Dat geldt de PKN én mijn boekenkast. In ‘God is niet wit’ lees ik een paar dagen later ook over kerken en geld. In 2012 zegt Klaas van der Kamp, dan algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘We kunnen vaststellen dat diaconieën in de grote steden nog steeds rijk zijn en bureaus onderhouden waar diaconieën in Drenthe alleen maar van kunnen dromen. Hoe zouden ze toch aan dat geld komen?’ Is het deels verdiend met slavenhandel?

Kerkmensen verdienden aan slaven, zegt Van der Kamp.

Maar wie er toen niet zelf bij was, hoeft hier toch niks mee? Natuurlijk zijn de huidige generaties niet schuldig, net zomin als Duitse scholieren van nu schuldig zijn aan de Holocaust. Maar de geschiedenis laat de kerk niet vrijuit gaan..