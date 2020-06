Of we weer in de kerk mogen zingen? Ik mis het koffiedrinken na de dienst en bemoediging van geloofsgenoten

Kunnen we weer naar de kerk? Mogen we dan zingen? Het zijn vragen die veel aan bod komen in de christelijke media, maar eerlijk gezegd zijn het niet mijn vragen. Die zou zijn, wanneer ontstaat de ongeorganiseerde gemeenschap?

De eerste vragen die ik nu uit mijn kerk krijg, zijn doe- en regeldingen. Of ik weer wil koken voor de Alpha bijvoorbeeld. Maar ik - en met mij misschien wel meer mensen die alleen zijn of geen christelijke huisgenoten hebben om mee te bidden - heb behoefte aan gezamenlijk gebed, aansporing, bemoediging en inspirerende contacten. Ik mis de gesprekken tijdens het koffiedrinken na de dienst. En die komen voorlopig niet terug. Een tijdje ben ik - alleen of met mijn partner - met een bosje bloemen langs gemeenteleden gewandeld om een praatje te maken in de deuropening. En in een aantal apps stelde ik de vraag of het goed ging met iedereen en of er behoefte was aan contact. Dat werd allemaal zeer gewaardeerd, maar daarna bleef het stil. Mijn telefoon ging niet, mijn deurbel ook niet. Alleen ..