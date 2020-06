Misschien berooft COVID-19 ons wel van datgene waarop wij onze identiteit hebben gebouwd

Hoe weet je of je ergens aan verslaafd bent? Soms weet je dat gewoon. Je kunt niet van drugs afblijven, niet van pornosites, sterke drank of videogames. Maar verder?

Allerlei verlangens kunnen je meester zijn, ook al besef je het zelf niet: carrière, gezien worden, geld, de Franse Rivièra, je eigen gezin, je ik. Hoe je er dan wel achter komt wie of wat in de plaats is gaan staan waar God thuishoort? Door na te gaan hoe je reageert als het je wordt afgenomen.

COVID-19 is een ramp. Onlangs zei iemand me dat hij dat nogal overdreven vond. Ik adviseerde toch maar eens na te gaan wat zich afspeelt op IC’s, in verzorgingshuizen, tussen grootouders en kleinkinderen, in de horeca, op begraafplaatsen. Corona neemt iedereen iets af waaraan hij sterk gehecht was. En hoe ga je daar dan mee om? Drink je een paar extra borrels of vlucht je weg in Netflix om de pijn te verlichten? Of probeer je, op jezelf teruggeworpen, het kwade te gebruiken om even stil te staan?