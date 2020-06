J.K. Rowling, schrijfster van de Harry Potterreeks, stuitte op een artikel over ‘mensen die menstrueren’. Ze reageerde zaterdag met een ironische tweet: 'Mensen die menstrueren’ ... daar hadden we toch al een woord voor, zoiets als 'vrouwen'?!

Een lawine aan haatberichten viel haar ten deel. Rowling had weer bewezen dat ze transfoob is. Immers, er zijn mensen die zich geen vrouw voelen, zoals transmannen, en mogelijk nog steeds menstrueren. Zelfs The Body Shop was er snel bij om Rowling op Twitter een lesje te leren – als een winkelketen zich zo opstelt, weet je wie er aan de winnende hand is in deze culturele (woorden)strijd.

Toen ik Rowlings tweet las, leek mij de aanduiding ‘mensen die menstrueren’ inderdaad enge hyper-correctheid, waar we ons misschien ooit allemaal aan moeten onderwerpen. Maar in het artikel waarnaar zij verwijst, vond ik de aanduiding niet zo gek gekozen. Het gaat over gebieden in de wereld waar gebrek heerst aan hygiënische middelen bij menstruatie, en de sociale kwetsbaarheid van ‘vrouwen, meisjes en n..