Je krijgt na 1 juli nog 3 brieven, maar als je daarop niet reageert ben je donor

Op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in. Iedere Nederlander krijgt daarna drie keer een brief van de overheid. Onderneem je daarop geen actie, dan sta je automatisch geregistreerd als orgaandonor. Ons land ging over naar dit ‘ja tenzij’- of ‘geen bezwaar’-systeem, dat veel Europese buren al kenden.

Lang geleden, toen er nog geen corona was, hadden we het daar veel over. Maar inmiddels praten we de tijd vol over corona. Misschien goed om toch ook even stil te staan bij die naderende eerste juli.

Vlak voor corona, eind februari, sprak ik nog over orgaandonatie in een leerdienst. Bijna 1000 mensen kwamen op het thema af. Vol vragen. Kent de Bijbel geen bijzondere betekenis toe aan ‘hart’ en ‘nieren’ zodat donatie niet past? Is de zekerheid dat je als donor bij uitname van het orgaan echt dood bent, wel sluitend? Maar vooral hadden ze moeite met het ‘geen bezwaar’- systeem. Dat is begrijpelijk. Dat systeem volgt de heersende utilistische logica. Goed is wat de beste gevolgen heeft. Het ‘geen bezwaar’- systeem leidt tot meer donoren en verdient dus de voorkeur. Maar zo’n gevolgenbenader..