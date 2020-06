De koloniale tijd is nog niet afgewikkeld. De geschiedenis is nog niet van vroeger

Je kunt hier nooit eens even rustig op je voetstuk staan, zongen Acda en De Munnik. Deze versregel uit 2012 komt me weer in gedachten bij de huidige beeldenstorm. Sommige beelden moeten gewoon weg, klaar, uit. Maar de meeste standbeelden zijn een nuttig aangrijppunt voor de geschiedenis.

Ik herinner me het beeld van graaf Adolf van Nassau. Dichter Henk Knol beschreef eens in deze krant hoe hij met zijn vader meeging naar een herdenking in Heiligerlee. Als gereformeerde jongen met keurig opgeschoren hoofd keek hij steels naar de lange hippie-haren van de wereldse jeugd in de regio. Hij voelde (zo heb ik het onthouden) schaamte en verlangen.

Dát was pas vrijheid, zo leek het: flower power.

De oude visie op God, Nederland en Oranje is nu wel over de houdbaarheidsdatum. Maar helemaal geen helden, dat is mij te saai, te kaal. Graaf Adolf sneuvelde voor de vrijheid in onze landen, trad op tegen heksenvervolging en leefde te vroeg om zich op verre kusten misgaan te hebben. Als dat geen held is, weet ik het niet meer. ‘In de groene velden van Heiligerlee, vergeten / voorjaar ..