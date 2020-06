Je stopt 1 euro in je karretje en krijgt er 2 terug als je voldoende afstand hebt gehouden

‘Meneer, wilt u een mandje pakken?’

De toon van de winkelbediende is scherp. Mag best wat vriendelijker, denk ik. Maar ja, de hoeveelste klant zal dit zijn.

Meneer reageert niet.

‘Menéér, wilt u een mandje pakken?’

Meneer kijkt naar zijn vrouw, die achter hem aanloopt. Vrouw zegt niets.

Meneer zegt: ‘Ik kom alleen maar wat ophalen.’

Winkelbediende: ‘Ja, maar ook dan moet u een mandje gebruiken.’

Ik weet niet wat die man kwam ophalen. Het was in een zaak waar ze vooral grote spullen verkochten, dus het meeste paste niet eens in een mandje. Maar dat mandje is in sommige winkels nu eenmaal het enige voorwerp waarmee je nog een heel klein beetje doet alsof je anderhalve meter afstand probeert te houden.

Meneer zuchtte diep en pakte een mandje.

Er is geen onderzoek nodig - al is dat natuurlijk wel gedaan - om te bedenken dat winkelper..