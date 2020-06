De strijd tegen corona alsof het om winst of verlies gaat. Ik ben het helemaal zat

Twintig seconden mijn handen wassen. Niet naar de kerk kunnen. Geen handen geven. Wachtrijen bij de bakker. Het kantoorleven dat slechts gedeeltelijk op gang komt. Mensen die ik voorheen vaak zag, uit het oog verliezen. Niet weten of er een tweede golf komt. Kerken die elkaar aftroeven in de mate van dienstbetoon, kwaliteit van livestreams en andere activiteiten. Persconferenties van premier Mark Rutte en vice-premier Hugo de Jonge volgen. Eindeloos veel meningen over de aanpak van het kabinet. Even niet aan corona denken, maar dat het dan opeens weer als harde realiteit binnenkomt. Niet zeker weten of ik wel genoeg mondkapjes ingeslagen heb. Steeds maar weer het laatste coronanieuws checken. Je het leed van de nabestaanden van ruim zesduizend coronaslachtoffers indenken. Anderhalve meter afstand houden. De zoveelste maaltijd via Thuisbezorgd bestellen. Niet naar massabijeenkomsten kunnen. Het gemis van het vertrouwde vliegtuiggeluid boven mijn hoofd. Alle plinten gepoetst. Wachten op een vaccin. Complottheorieën over het coronavirus die hardnekkig de kop opsteken. Geen leuke uitjes met de trein in het vooruitzicht. Slogans als: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. De strijd tegen corona, alsof het een kwestie van winst of verlies is. Ik ben het helemaal zat.

