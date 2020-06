We moeten onze samenleving ter discussie durven stellen

Toen ik ging nadenken over de verhouding tussen witte en zwarte mensen, over kolonialisme en slavernij, kwam ik tot een conclusie die niet houdbaar is. Ik moet erop terugkomen. Van harte gaat het niet.

Met het koloniale verleden van Europa komt schuld en schaamte mee. Maar wat betekende dat voor mij als wit mens in een ontmoeting met een gekleurd mens? Moest ik mij aan de kant van ‘de kolonialen’ plaatsen en de ander aan de kant van ‘de slaven’? Het scheen mij toe dat ik mij dan opnieuw, op basis van mijn huidskleur, een plaats toekende aan de kant van de machthebbers, en degene met een donke..

Daarom voelde ik mij geroepen mensen met een donkere huidskleur totaal los van koloniale stramienen te benaderen, en mij daarin te oefenen, mocht oefening nodig zijn. Het leek me een prima strategie en ik was best tevreden met mezelf. Ik ontwikkelde een allergie voor verborgen witte hoogmoedigheid in uitspraken als: ‘Zwarte mensen zijn ook kinderen van God.’ En het ging schuren als witte christ..