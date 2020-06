‘Zingen wij nog wel uit dezelfde bundel’, zouden ze in Engeland vragen

Kunnen wij nog samen door een deur? In het Engels zeg je dan: ‘Are we singing from the same hymn-sheet?’ Zingen wij nog wel uit dezelfde bundel?

Als christenen in Nederland niet, blijkt uit onderzoek (Nederlands Dagblad en ND Zeven 6 juni). De ene gemeente zingt berijmde psalmen uit het jaar 1566, de andere leeft bij de nieuwste aanbiddingsliederen van dit jaar. Maar fascinerend is dat overal gemeenten hun eigen wiel zitten uit te vinden. Ze zijn, elk in z’n eigen context en z’n eigen tempo, met veranderingen bezig. Er..

Het onderzoek raakt een snaar. Er zitten nog veel meer kanten aan, om over te praten, door te denken, wie weet elkaar meer te vinden. En samen te zingen (als dat weer mag). Wat mij betreft trekken we er alle registers bij open.