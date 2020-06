De Geest die Jezus vulde, duwt mensen niet in hokjes, en slaat ze ook niet plat

Misschien herkent u dit helemaal niet, maar ik vind dat in deze krant opvallend veel artikelen gaan over de invloed van corona op de kerk en kerk-zijn. Ik noem even wat: Wat vinden we van live-gestreamde kerkdiensten? Wat vinden we van mensen die massaal naar een andere livestream kijken dan die van hun eigen kerk? Kun je aanbidden via de livestream? Hoe denken we over dopen met een lange lepel? En zouden de kerken na corona voller zijn? Of leger? Hoe beïnvloeden we dat? En hoe is dat voor de voorgangers?

Ik begrijp niet helemaal wat er essentieel is aan livestreams en lange lepels voor een groep vrienden van Jezus. Samen onderweg naar huis. Bijeen- en overeind gehouden door de Geest van leven, liefde, kracht.

Het lijkt voor mij soms alsof de artikelen in deze krant wel heel veel gaan over organisatie, structuur en vorm. Dat is natuurlijk ook precies wat ons door corona ontvallen is. Vóór corona hadden onze kerken tijdschema’s, taakverdelingen, begrotingen, jaarplannen, preekplanningen. Iedereen wist wat hij moest doen en deed z’n best. En in al dat samen redderen - voor de ene kerk heel professionee..