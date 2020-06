De mensheid kan God niet meer doorgronden dan het verstand toelaat

Ze bestaan nog steeds: religieuze leiders die een pandemie als straf van God willen opvatten. Zij denken dat God iets voorheeft met het laten voortwoekeren van een dodelijk virus. Om het maar bij geestelijken in mijn eigen kerk te houden: onlangs stelde aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig pauselijk nuntius in de Verenigde Staten, het virus COVID-19 voor als gevolg van de toorn van God over de bandeloosheid en perversiteiten van de mens, waarvan abortus de eerste is en het niet eren van de zondag de laatste is die hij noemt. Aan het uitbreken van de pandemie verbindt hij rechtstreeks de conclusie dat de paus en alle bisschoppen zich onmiddellijk en absoluut moeten bekeren en weer in hun eigen gezag moeten gaan geloven.

Het zijn hoogst merkwaardige uitlatingen: alsof bisschoppen collectief in een identiteitscrisis verkeren – behalve hij dan – en een virus van godswege, dat andere mensen dan bisschoppen treft, hen moet helpen hun crisis te overwinnen. Wie gelooft er nu in een god die het allemaal zo aanpakt om zijn dienaren tot de orde te roepen? Haast gek genoeg heeft de bisschop dan wel gelijk als hij suggere..

gelukkig een uitzonderingGelukkig bleef monseigneur Viganò onder de katholieke geestelijken haast de spreekwoordelijke uitzondering die de regel bevestigt. De eveneens katholieke bisschop Heiner Wilmer van het bisdom Hildesheim schroomde namens een grote groep protestante en katholieke geestelijken niet het idee van een straffende God die de mensheid de rekening presenteert voor wangedrag, als ver..