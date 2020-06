Wat kan ík doen om steeds meer van mijn geliefde te gaan houden?

Een vriend vertelde mij afgelopen week over zijn ontmoeting met een Papoea, jaren geleden. De Papoese man stond op het punt te gaan trouwen met zijn bruid, die hij voor het huwelijk slechts één keer had gezien. Toen de vriend aan de Papoea vroeg wat hij daarvan vond, zei hij: ‘Jullie trouwen nadat je van iemand bent gaan houden. Wij trouwen en gaan dan van iemand houden.’

Hoewel een programma als Married at first sight mij niet meteen enthousiast maakt over het concept van een gearrangeerd huwelijk, zette de zin van de Papoea mij wel aan het denken. Want waar de liefde in zijn cultuur een eervol streven is, is het in onze cultuur te vaak een vanzelfsprekendheid. Een soort voorwaarde die er moet zijn om überhaupt in een relatie te blijven. Niet zo gek na..

Maar te vaak laten we die liefde afhangen van de acties van de ander. Zegt hij wel de goede dingen? Is zij wel vrolijk genoeg? Toont hij wel genoeg begrip? Geeft zij wel genoeg ruimte? En als we te vaak een ‘nee’ moeten antwoorden op dat soort vragen, raken we teleurgesteld, reageren we kribbig en belanden we eenvoudig in een neerwaartse spiraal die het algehele huwelijksgeluk niet bepaald ten ..