Ben je wit? Besef dat je discrimineert, houd je mond en luister

Ik zag op Facebook profielen op zwart gaan. En berichten langskomen van mensen die verlangden naar hoe het vroeger was. Maar misschien moet ik als wit mens eens even niets doen en luisteren.

Naar Peggy Bouva in de podcast De plantage van onze voorouders. Als zij haar stamboom uitzoekt, komt ze niet verder dan een Surinaamse plantage waar haar familie in de negentiende eeuw een stukje van de achternaam van een witte man kreeg. De reden laat zich raden. Hij gaf slechts een stukje van zijn naam, want verantwoordelijkheid voor zijn daden wilde hij niet nemen.

Luister naar het verhaal van pinkstervoorganger Hedwig Komproe onlangs in deze krant. Heb je ooit je tas steviger vastgepakt bij het naderen van een zwarte jongen? Of bewust je tasje laten bungelen omdat jij je van je discriminerende ..