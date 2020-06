Ware-kerk-gedachte niet inwisselen voor ware Israëlvisie

Wat jammer dat Inge Rozema-Venema als bestuurslid van Yachad (ND 3 juni) de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ‘schuld aan het joodse volk’ verwijt. Daarvoor gebruikt ze drietal onjuiste argumenten.

Als eerste zouden de vrijgemaakt-gereformeerden van 'de kerk uit de heidenvolken' de bruid van Christus gemaakt hebben, terwijl God Zelf het Joodse volk uitkoos als zijn bruid. Daarmee slaat ze de plank behoorlijk mis. In het Nieuwe Testament bestaat de kerk uit Joden en heidenen samen. Die kerk wordt in Openbaring ‘het nieuwe Jeruzalem’ en ‘de bruid, de vrouw van het ..

Als laatste maakt de schrijfster van het Joodse volk een bijna alternatieve verschijningsvorm van Jezus: ze zijn net als Hem vermoord en weer opgestaan en nu is het wachten op Pinksteren. Dat is een creatieve vondst, maar klopt niet met het bijbelse verhaal. Volgens Handelingen 2 is het al Pinksteren geweest voor het Joodse volk. Riskanter vind ik dat met deze bewering de unieke positie van Jez..