Bernhard Reitsma: ‘Wat we met een handdruk willen zeggen, kan dus ook anders’

‘Ik geef u geen hand …!’ Als een ouderling dat enkele weken geleden tegen mij had gezegd voordat ik een kerkdienst zou leiden, had ik me afgevraagd: Waarom niet? Heb je iets aan je hand? Of ben je bang dat ik iets ga zeggen dat niet bijbels is? Vandaag vind ik het niet meer dan ‘normaal’. Het staat op elke winkel, elke school, elk bedrijf waar je binnenloopt. In verband met corona houden we anderhalve meter afstand en geven we elkaar GEEN hand. Maar het blijft bijzonder.

We voeren namelijk al veel langer het gesprek over wel of niet ‘handen geven’. Het steekt bepaalde mensen dat orthodoxe moslims lang niet iedereen een hand willen geven. Sommige mannen doen dat onder andere uit respect voor een vrouw, die alleen door haar eigen man mag worden aangeraakt; sommige vrouwen geven omgekeerd mannen om die reden geen hand. Het kan ook met reinheidswetten t..

elleboogstoot