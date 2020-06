Dat megakerken vaak narcistische leiders hebben, kan kloppen

In de media komt het beeld naar voren dat voorgangers van Amerikaanse megakerken nogal eens gedrag laten zien dat met narcisme in verband gebracht kan worden. Neem de Amerikaanse televisiedominee Jesse Duplantis. Wat beweegt iemand om een huis van 3 miljoen dollar te kopen en aan zijn volgelingen donaties te vragen voor een (vierde) privéjet van 54 miljoen dollar? Hij onderstreepte zijn verzoek met de opmerking dat Jezus zich in deze tijd ook niet op een ezel maar per vliegtuig zou verplaatsen.

Ook na aftrek van de Amerikaanse theatrale verschijnselen blijft het een opmerkelijk verhaal. De onderzoekers Dunaetz, Jung en Lambert (2018) menen dat het beeld dat in de media geschetst wordt, best eens zou kunnen kloppen met de realiteit. Ze wijten dit mede aan een kerkelijke cultuur die predikanten een celebrity-achtige status toekent. De voorganger wordt steeds meer op een voetstuk gezet e..

Een belangrijk kenmerk van narcisme is dominantie: narcistische mensen houden niet van tegenspraak. Hoe meer weerstand, des te meer de behoefte om op de strepen te gaan staan: ‘Ik ben hier door God aangesteld, wie tegen mij in gaat, is ongehoorzaam tegenover God.’ Het risico op grensoverschrijdend gedrag neemt toe. Vaak heeft zo’n voorganger in de loop van de jaren al een groep volgelingen (een..