Wat zie je als je naar iets kijkt? Ik zag op donderdag 4 juni een feestelijke foto op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. Van een tweeling die geslaagd is voor het atheneum. Vol overgave laten twee jongeren een party popper of confettikanon ontploffen. Precies op het goede moment vastgelegd door de fotograaf (Niek Stam). Je ziet nog net de beweging die nodig is voor de party popper, terwijl de confetti reeds als een wolk aerosolen in de lucht zweeft. Prachtig.

Eerlijk gezegd zag ik eerst wat anders: oneindig veel zooi die de vrije ruimte in gaat. Dat is namelijk onlangs ook in mijn straat gebeurd. Er liggen nu talloze plastic glimmers tussen grassprietjes en struiken. Die confronteren mij steeds met de vraag of ik op de knieën moet om ze één voor één op te rapen, in de wetenschap dat ik onmogelijk alles te pakken krijg. De plastic snippers bepalen mi..

Woensdag stond er ook een feestelijke foto van scholieren in de krant (eveneens van Niek Stam). Na twaalf weken thuisonderwijs mochten leerlingen van het Ichthus College in Veenendaal weer naar school, aldus het onderschrift. Je zag hen in zomerkleren bij de ingang staan, waar ze werden verwelkomd met twee oranje skytubes: kolommen die vanonder in de lucht gehouden met een windgenerato..