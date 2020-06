Verwondering

Als ik zeg: ‘Een nieuwe lente…’, en dan stok in mijn zin, is de kans groot dat je aanvult: ‘en een nieuw geluid’. We zeggen samen de eerste regel van het gedicht Mei uit 1889 van Herman Gorter. Je hebt dat gedicht misschien nooit gelezen, of alleen ooit een stukje ervan voor het schoolvak Nederlands. Daarna heb je er niet meer aan gedacht. Misschien ben je niet literair geïnteresseerd en lees je zelfs een psalm nog als een dogmatische tekst. Zeg ik: een nieuwe keuken, dan kijk je me glazig aan; maar ik hoef maar te zeggen: een nieuwe lente, of je floept er onmiddellijk het vervolg uit. Vreemd hè?

Ik verzeker je: er zit nog veel meer poëzie in je hoofd. Vul maar aan: Ik ging naar Bommel …; O kerstnacht schoner dan …; Wat is dat, mevrouw van Gelder, houdt u beren …; Oorlof mijn arme schapen …; Denkend aan Holland zie ik brede …; Kom vanavond met verhalen hoe de ….; schoonheid heeft haar gezicht …; diep in zijn hart is God een…; (voor de randstedelingen:) Domweg gelukkig in de ….; (en voor..

klanken vallen samen

Aan poëzie heb je niets. Maar hoe komt het dan dat je er flarden van onthoudt? Dat komt omdat het poëzie is. Sommige woorden bij elkaar zijn net dingen: je tikt ertegen en het zingt - ja, dat is ook een dichtregel. De klanken vallen samen alsof het zo altijd al was. Poëzie stamp je niet in je hoofd..