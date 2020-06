Het gaat, na de grote demonstratie op de Dam, alleen nog over de fouten van burgemeester Halsema. Dat is makkelijk, dan gaat het niet over racisme. Maar dat moet wel.

In december 2008 schoof ik aan in een PKN-kerk in Ede.

Obama was net verkozen tot president van Amerika. Twee keurige heren waren daar niet blij mee, ik hoorde ze misprijzend praten over ‘die zwarte’. Ik schrok. Naïef, achteraf.

Als je zelf nooit wordt gediscrimineerd, heb je niet door hoe wijdverbreid racisme is. Zelfs de Belastingdienst oordeelt op basis van afkomst en kleur. Ik doe het zelf ook weleens, het gaat snel. Nederland heeft een te positief zelfbeeld, racisme zit in onze dode hoek. Wie zichzelf ziet als bij uitstek tolerant, reageert gebeten op het verwijt van racisme. Maar laten we eerlijk zijn: wie wit is..