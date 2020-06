De digitale wereld heeft onze beschaving aangetast

In deze coronatijden zijn we op een nieuwe manier de digitale wereld ingeduwd. Had deze crisis zich twintig jaar geleden afgespeeld, dan was de ‘lockdown’ meer een echte opsluiting geweest. Nu konden zeer veel activiteiten doorgaan met behulp van de digitale infrastructuur: vergaderen, vanuit huis werken, stukken schrijven en versturen, zelfs online borrels en feestjes bleken mogelijk – hoewel het natuurlijk surrogaat bleef. Een van de blijvende gevolgen kan zomaar eens zijn dat we een nieuwe verhouding van ‘online’ en ‘offline’ ontwikkelen: waarvoor moeten we echt fysiek bij elkaar komen, wat kan met een ‘Zoom’, ‘Teams’, ‘Skype’, ‘Jitsi’ of nog weer een ander programma?

op zolder

Meer dan ooit beseffen we dat de digitale wereld een nieuwe publieke ruimte is geworden, waarin we elkaar ontmoeten, en dus ook met elkaar omgaan. Het gekke van deze publieke ruimte is echter dat, terwijl we ons hierbinnen begeven, we tegelijk het gevoel hebben nog in de private sfeer te zijn, in zekere zin zelfs alleen.

Het is mijn scherm, mijn toetsenbord, mijn camera, mijn iPhone. Maar dat is schijn! Op onze zolderkamer, kelder, of hoekje in de woonkamer begeven we ons naar buiten, zodra we het net opgaan. En ‘buiten’ ziet ons. De grote techbedrijven volgen onze toets- en oogbewegingen, slaan deze informatie op, verkopen het door en reageren met toegesneden advertenties op wat ze denken dat onze behoeften zi..