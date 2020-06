Mijn rare verhouding met Chinezen

Ik heb een raar soort verhouding met Chinezen. Ik zal het toelichten, want het zijn er natuurlijk nogal veel. Met ‘Chinezen’ bedoel ik eigenlijk vooral ‘de autoriteiten daar’. Die vertrouw ik voor geen meter. Maar misschien zou ik ze een keer moeten ontmoeten. Dan wordt het doorgaans beter, is mijn ervaring. Want ik heb een uitstekende verhouding met mijn Chinese buren. Twee zeventigers, schat ik, hun zoon (een veertiger) en af en toe wat personeel - ze runnen cafetaria’s en huisvesting hoort bij de arbeidsvoorwaarden, vandaar. De twee ouders spreken geen Nederlands. Als ik wat zeg - ik hoop dan altijd dat ik ze dan weer een woord Nederlands heb geleerd - lachen ze vriendelijk. En we zwaaien. Misschien hebben we juist daardoor wel een heel aardige verhouding. Wat de grote leider daar in Peking doet, heeft op ons geen enkele invloed. Voor zover ik weet.

Maar dan toch even een uitleg over mijn gebrek aan vertrouwen in Peking. Op basis van interne stukken van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde persbureau Associated Press dinsdag dat de WHO in januari haast ten einde raad complimentjes ging uitdelen aan de Chinese autoriteiten voor hun voortvarende aanpak van corona. In werkelijkheid, zo blijkt uit de stukken, waren ze zwaar gefrustreerd ..

‘Corona in Wuhan onder controle’, kopte deze krant gisteren. Bron: de autoriteiten. Ik vrees dat die controle over iets heel anders gaat dan wij hier denken.