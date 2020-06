Ik dacht even dat het weerbericht de komst van de grote Vorst aankondigde

Escape Rooms - Ik dacht dat het ging om rooms-katholieken die de kerk om wat voor reden dan ook zijn ontvlucht.

Pay Here - Ja, het is inderdaad altijd goed om de Here God iets terug te betalen voor alles wat Hij geeft, je dank welteverstaan.

Bloemengroothandel - Ik las in de gauwigheid bloemengroethandel, een bedrijf waar kerken hun wekelijkse bloemengroet kunnen bestellen.

Koning verleent gratie - Dat is gewoon een krantenkop, maar het zet mij ook stil bij de genade van de hemelse Koning waaruit ik elke dag mag leven.