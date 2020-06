Dat kruisverhaal

Bij de uitgang van de kerk, waar kerkverlaters ‘het ruime sop’ kiezen, staat geen ouderling meer die hel en verdoemenis preekt. Eerder wordt er veel gelachen, begrip getoond en bewonderd. Ik zie deze beweging uitvergroot in de serie Holy Shit van het EO-platform Lazarus, waarvan het laatste deel op eerste pinksterdag verscheen. De zes filmpjes gaan over de zoektocht van Marjon Moed, christelijk opgevoed maar afgehaakt. ‘Ik ben Marjon, jullie messias’, grapt ze tegen de camera. ‘Ik ben alleen niet van plan om te sterven. Maar ik ben wel 33, dus het zou wel een mooi jaar zijn om te gaan. Ha, ha, ha.’

Over zulke grappen doen we niet moeilijk. Het zou ook maar afleiden van de toch al aangevochten christelijke missie. De titel Holy Shit – heilige schijt – is evenmin een probleem. Niemand die nog in het cliché wil vervallen van de boze, humorloze gelovige, zeker niet op een hip platform. De ontheiliging van het heilige, ooit een specialiteit van buitenstaanders, is g..

Marjon Moed kon in haar jeugd vrijelijk putten uit verschillende tradities: gereformeerd, evangelisch, charismatisch. Waar is zij afgehaakt?, vraagt dominee Marleen Blootens.