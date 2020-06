Verkleinwoordjes

Een fluitje van een cent is het niet, de e-fluit, waarop conducteurs vanaf nu het vertreksein geven. Hij is drie keer zo groot als een gewoon mondfluitje en ik vond hem voor €20,95 op internet. Het signaal blijft hetzelfde, als je er op een holletje probeert nog op het nippertje de trein te halen: is er eenmaal gefloten, dan niet meer instappen.

Ook nu een mondkapje verplicht wordt, blijft de regel: gebruik het ov alleen als het nodig is. Dus niet voor een plezierreisje of een dagje uit. Sinds de coronacrisis zag je daarom steeds vaker mensen een ommetje maken in hun eigen buurt. Na het middagdutje of ’s avonds na het toetje, in hun eentje, met het gezin of gezellig met z’n tweetjes. Hebben ze toch even een verzetje.

Met de versoepeling per 1 juni is er weer wat ruimte voor een uitje: een terrasje pakken, een drankje doen. Tweede Pinksterdag werd een soort voorafje op de zomer en het verliep gladjes. Maar het is nog niet de bedoeling dat we een loopje gaan nemen met de regels. Hoe kon het dat de Dam ineens hutjemutje vol stond met demonstranten? Dat is wel even een dingetje. Had de burgemeester daar geen st..