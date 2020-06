Trump hield de Bijbel achterstevoren en gaf onbedoeld een duidelijke boodschap

Soms heb ik het gevoel dat ik de Bijbel voor mijn ogen tot leven zie komen. Vooral de tijd van de profeten. We zien hoe kwaad dat verborgen was en deel geworden was van het systeem, opeens ontmaskerd wordt. En dan zijn ware gezicht laat zien.

Wie heeft niet met afgrijzen gekeken naar de video van George Floyd die in koelen bloede vermoord werd op klaarlichte dag door relaxte politiemensen? Ik heb het bij de foto en de beschrijving gehouden. Dat was al erg genoeg. Ergens wil je hem de privacy gunnen van het verwoorden van zijn doodsstrijd zonder dat honderden miljoenen toekijken.

George werd de spreekwoordelijke laatste druppel. De vraag is niet of de protesten die erop volgden gerechtvaardigd zijn. De vraag is of het nog te rechtvaardigen is om niet te protesteren, voor zowel blanken als zwarten en alles er tussenin. Want een overheidssysteem waarin dit soort genadeloos geweld een plek kan hebben, is een aanfluiting voor alle gevoel van rechtvaardigheid.