Het is griezelig hoe wij in Nederland de leider volgen

Eind vorig jaar hoorden we dat in China een provincie volledig was afgesloten en dat de mensen niet naar buiten mochten. ‘Dat zou bij ons echt niet kunnen’ was de eerste reactie. Het is typisch Chinees om zoiets op te leggen én om zoiets te aanvaarden. Intussen zijn we een half jaar verder en weten we wat een lockdown is. Weliswaar een intelligente lockdown, waardoor die beter te dragen is, maar wel een lockdown. Afstand houden, ontsmetten, niet naar het werk, kerkdiensten verboden. Een jaar geleden onvoorstelbaar.

Het meest verbazende is niet dat deze maatregelen zijn ingesteld, en dan nog wel door een liberale premier, maar dat we ons er allemaal zo goed aan hebben gehouden. Dat zijn we helemaal niet gewoon. Als vrijwel iedereen zich zo goed aan de maximumsnelheid zou houden! Als het een domme uitzondering zou zijn als mensen hun smartphone gebruiken in het verkeer! Hoeveel doden zou het niet schelen.

een lacherig begin

Bij corona ging het ineens anders. We hielden en houden ons braaf aan de regels. Waarom? Daarbij zullen veel factoren een rol spelen, zoals angst voor het ongrijpbare virus, waarop je minder vat hebt dan op je telefoon of gas- en rempedaal. Heel belangrijk is ongetwijfeld de ernst waarmee de overheid..