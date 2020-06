Zeeuwse klokken

De klokken in de toren van Nisse klinken bescheiden, alsof ze hun plaats weten. Met hun slagen geven ze stipt de tijd aan.

Dag in, dag uit. Eeuw in, eeuw uit. Zoals elke dorpskerktoren, in de Zak van Zuid-Beveland. We kamperen in de boomgaard van vrienden. In de tent liggen we te luisteren, tellen als vanzelf de slagen mee. Het is alleen nog een groot, stenen horloge van geluid: het enige gerucht dat ons uit de Middeleeuwen nog dagelijks bereikt. Geen nodiging meer. Er zijn immers geen vieringen. En als die er wel ..

Met kunst- en vliegwerk hadden we best een pinksterdienst digitaal kunnen volgen. Maar het idee om hier, in deze boomgaard, mezelf aan het verlengsnoer van internet te leggen, werkt bij mij averechts. Ik wil liever zijn waar ik ben. Nu, hier, op dit stukje met lentezon overstraalde, goede aarde. Onder de gedempte dwarrel van bronzen klokken. In een roerloos, verkeersluw dorpje waar de pleegkind..