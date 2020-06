Nieuwsberichten. “Waar moeten we heen in de zomervakantie?” “In deze landen kunnen we in de zomer toch op vakantie.” “Spannend of we wel naar Italië op vakantie kunnen.

Langzaam begin ik me op te winden.”

Berichten op sociale media van mensen die vertellen dat ze sinds hun jonge jeugdjaren niet meer in Nederland zijn gebleven. Foto’s van mensen met mooie ruime doorzonwoning die zodra het kon meteen een huisje aan zee geboekt hebben. Of in dat van een welgesteld familielid zijn neergestreken.

Ik word steeds chagrijniger. Niet omdat ik niet op vakantie kan. Maar vanwege de mensen die geen vakantiedagen op willen nemen om thuis te blijven. Vanwege mensen die klagen dat een vakantie pas echt vakantie is in Verweggistan. Vanwege de tweedeling die is, was en alleen maar erger zal worden tussen mensen die wel en die niet op vakantie kunnen. Vakantie is een luxe. Zelfs als je thuisblijft. ..