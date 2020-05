Nieuwsgierig naar de stilte, ging ik naar Amsterdam. Ook om te oefenen met de mondkap in het ov. Gangstermodellen met kekke prints hebben we, gemaakt door mijn textielbegaafde zus. De eerste keer kreeg ik geen lucht, de bril besloeg. Je moet de bril ruim over de stof heen zetten, dan kun je lezen.

Amsterdam ligt er roerloos bij: Mombasa tijdens de ramadan. Of Rome, in de film Mid-August Lunch (2008). In augustus moet je niet in Rome of Parijs zijn, dan is iedereen de stad uit. Hoe is Amsterdam in mei 2020? Op het Waterlooplein is één container uitgeklapt tot kraam, ik ben de eerste klant.

Boekenman Jos Albers (68) spuugt snel op het vijfje. 'De eerste klant brengt geluk. Jatmoos, heet dat.' Handgeld, eerste omzet van de dag. Mooi, zo’n Jiddische term, op de plek waar ooit honderden Joodse marktkoopmannen werkten.