Een middernachtelijke pauze

Soms schrijf ik ’s nachts. In de hete zomers van 2018 en 2019, toen de temperatuur buitenshuis tot een koortsachtige veertig graden steeg en ik alleen in de vroege ochtend tot samenhangende gedachten in staat was, werkte ik ’s nachts. De ramen stonden wijd open, binnen was het warmer dan buiten, de nachtlucht kroop tussen de warme muren en ik liet het licht uit, schreef, dacht en vertaalde in het donker. Het waren de beste uren.

oerslaap

Daarna las ik over de nacht. Hoe een raaf, in de mythologie van de Eskimo’s, in het grote donker de wereld schiep – bomen, dieren, mensen – en pas daarna het licht. Hoe de nacht aanbeden werd als een macht die niet door licht verstoord mocht worden en dat het Paasvuur van Sint Patrick een poging was om die nachtvrees te breken. Dat de slaap van tegenwoordig – liefst acht..