Groei met zorgen

Begin deze eeuw gaven schrijvers zoals Philip Jenkins terecht aan dat het epicentrum van het christendom verschuift van noord naar zuid. De groei van het christendom in niet-westerse landen zien we vooral in de toename van pinkster-, charismatische- en evangelische kerken. met enorme opwekkingen, megakerken en mega-evangelisatieconferenties. Er zijn kerkleiders die hopen dat een dergelijke groei ook in het noorden zal doorzetten. In Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en ook in sommige delen van Azië̈, groeit het christendom als nooit tevoren. Toch kunnen we kanttekeningen plaatsen bij deze groei. Allereerst is er het gebrek aan onderwijs. Phil Long, president van Global Action: ‘Tweeënzestig procent van de kerkelijke voorgangers in de wereld heeft geen formeel onderwijs genoten en waarschijnlijk ook nooit een formele opleiding aan een bijbelschool. Velen hebben zelfs minder dan zes jaar basisonderwijs gehad.’

desastreuze gevolgen

Gebrek aan onderwijs bij christelijke leiders in zuidelijke landen kan desastreuze gevolgen hebben. De laatste jaren zien we een enorme toename in religieuze conflicten, zoals gebrek aan religieuze tolerantie, fundamentalisme, gender gerelateerd geweld en zelfs heksenjacht, waarbij beschuldigden ge..

Naar mijn mening wordt de groei van het christendom in zuidelijke landen beïnvloed door het welvaartsevangelie en de theologie die daaromheen hangt. Sinds de jaren tachtig en negentig spelen kabel- en satelliettelevisie, nu gevolgd door het internet en sociale media, een belangrijke rol.